El Pais: Испания закрыла небо для самолетов, участвующих в операции в Иране

Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в военной операции США и Израиля против Ирана, сообщает El Pais со ссылкой на источники. По их данным, Мадрид не только запрещает использование баз Рота и Морон-де-ла-Фронтера истребителям или самолетам-заправщикам, которые задействованы в атаках, но и закрывает небо американским воздушным судам, базирующимся в третьих странах, таких как Великобритания или Франция. Пролет или посадка самолета могут быть разрешены только в чрезвычайных ситуациях.

В остальном же все задачи, предусмотренные двусторонним соглашением Испании и США, продолжают выполняться, отмечает издание. Например, Мадрид в обычном режиме участвует в материально-техническом обеспечении примерно 80 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в Европе. Севильский центр управления воздушным движением, расположенный на юге Испании, оказывает аэронавигационную поддержку американским бомбардировщикам, которые вылетают из штата Миссури, бомбят по Ирану, а потом возвращаются на аэродром. Впрочем, добавляет El Pais, эти бомбардировщики во время таких полетов не входят в испанское воздушное пространство, а проходят транзитом через Гибралтарский пролив.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объяснял, что, хотя и выступает против иранского режима, не поддерживает «необоснованное и опасное военное вмешательство, выходящее за рамки международного права». По его словам, Испания теряет €100 млрд в месяц из-за конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп грозил прекратить торговлю с Испанией.

О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «"Семерка" сверила часы по Ирану».