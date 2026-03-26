Санчес: Испания теряет €100 млрд в месяц из-за конфликта на Ближнем Востоке

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал незаконными действия США и Израиля в Иране, отметив, что последствия войны несправедливо отражаются на жителях других стран. В ходе выступления в парламенте 25 марта он заявил, что бизнес Испании за последний месяц потерял €100 млрд.

Как поясняет Reuters, эта оценка относится к снижению совокупной рыночной капитализации испанского индекса IBEX, включающего акции ведущих компаний, с момента начала конфликта 28 февраля. По словам Педро Санчеса, удар по финансовому благополучию ощутили и обычные граждане Испании.

26 марта парламент Испании рассмотрит пакет антикризисных мер, предложенных испанским правительством. Он предусматривает снижение налогов на топливо и электроэнергию, а также предоставление топливных субсидий экономическим отраслям, наиболее подверженным резкому росту цен на энергоносители.

Влад Никифоров