Саудовская Аравия, Турция и Египет обсудили создание консорциума в Ормузском проливе

Саудовская Аравия, Турция и Египет могут создать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив. Страны обратились к Пакистану с просьбой об участии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, в Исламабаде прошли встречи глав МИД стран, целью которых стали возможные варианты прекращения боевых действий с Ираном и возобновления безопасного судоходства. Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны были проинформированы о потенциальных прямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде.

По информации собеседников издания, проект консорциума уже обсуждался с властями США и Ирана. Одно из предложений, выдвинутых Египтом, включает создание системы сборов за проход судов по аналогии с Суэцким каналом. Господин Дар также сообщил, что Иран уже согласился пропустить через пролив 20 судов под пакистанским флагом.

Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мировых поставок нефти и СПГ, фактически закрыт с начала марта после начала военной операции США и Израиля против Ирана. 25 марта Тегеран открыл Ормузский пролив для судов из России, Китая, Индии, Пакистана и Ирака.