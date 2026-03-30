Сочи и Геленджик возглавили рейтинг бронирований жилья на лето

Сочи и Геленджик заняли лидирующие позиции среди российских курортов по количеству бронирований жилья на предстоящий летний сезон. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования «Суточно.ру», проанализировавший структуру спроса на размещение у моря, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«При всем уважении к другим курортным регионам, Сочи сохраняет лидирующие позиции. Это обусловлено масштабом номерного фонда, разнообразием предложений и узнаваемостью курорта. Фактически это единственное направление в стране, где сочетаются морской и горный отдых, развитая инфраструктура и круглогодичный формат работы. Уверена, что сезон 2026 года курорт пройдет стабильно и без серьезных отклонений от плановых показателей»,— сообщила председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма городского собрания Сочи, генеральный директор гостиничного комплекса «Жемчужина» Светлана Ермилова.

В число наиболее востребованных направлений также вошли Зеленоградск Калининградской области, Севастополь, Ялта, Евпатория, Судак, Светлогорск, Анапа и Лазаревское. По данным сервиса, интерес к Анапе постепенно восстанавливается на фоне информации об исключении галечных пляжей курорта из опасной зоны.

Наиболее доступные варианты аренды жилья на лето зафиксированы в Анапе — в среднем около 4,4 тыс. руб. в сутки. В Евпатории этот показатель составляет порядка 4,8 тыс. руб., в Севастополе — 4,9 тыс. руб. В Судаке средняя стоимость достигает 5,3 тыс. руб., в Лазаревском — 5,8 тыс. руб.

В более дорогом сегменте находится Сочи со средней ставкой аренды около 6,2 тыс. руб. за сутки, Ялта — 6,6 тыс. руб., Светлогорск — 6,9 тыс. руб., а Геленджик — 7,1 тыс. руб.

Мария Удовик