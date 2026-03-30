Силы ПВО за ночь сбили над Россией 102 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 102 беспилотника самолетного типа над 10 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Крымом, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.

Над Ростовской областью уничтожено более 60 дронов. В Таганроге пострадали восемь человек, еще один погиб. Также в городе повреждено 12 многоквартирных домов и три предприятия. В Белгородской области пострадали две мирные жительницы. В Воронежской области поврежден автомобиль, также в городском округе загорелась лесная подстилка, ее уже потушили. В Пензенской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.