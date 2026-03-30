В Таганроге при атаке БПЛА повреждены 12 многоквартирных домов

В Таганроге ночью отразили массированную воздушную атаку. Повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. За медпомощью обратились восемь человек, одна из пострадавших госпитализирована, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Повреждено остекление в школе №26, также повреждения получили три предприятия и десять машин. Из поврежденного дома №21 на улице Свободы были эвакуированы люди. Территорию дома перекрыли для проведения работ саперами. В направлении завода Бериева приостановлено трамвайное движение. «Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе №27»,— добавила госпожа Камбулова.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь было сбито в общей сложности более 60 БПЛА в Таганроге и еще шести районах области: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском. По его словам, в Таганроге произошли возгорания нескольких жилых домов, в одном из них повреждены газовые трубы. Один человек погиб.