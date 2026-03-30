Мэр Таганрога сообщила о еще восьми пострадавших при налете БПЛА

Еще восемь человек обратились за помощью при атаке БПЛА на Таганрог, сообщила мэр города Светлана Камбулова. Ранее губернатор Ростовской области сообщал об одном погибшем и одном пострадавшем в результате налета дронов.

«Из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий. Городские и экстренные службы работают на местах происшествий»,— написала глава города в Telegram.

Угроза применения БПЛА продолжает действовать в регионе, добавила мэр.

