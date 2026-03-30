CBS: власти США отменят запрет на рассмотрение дел о предоставлении убежища

Администрация президента США Дональда Трампа отменит свой запрет на рассмотрение дел о предоставлении убежища для граждан других стран. Запрет ввели в ноябре 2025 года после расстрела двух сотрудников Нацгвардии мигрантом из Афганистана.

Как сообщает CBS News со ссылкой на источники в американском министерстве внутренней безопасности, запрет останется в силе лишь для выходцев из 39 стран, в основном из Африки, а также из Афганистана, Ирана, Лаоса, Кубы, Гаити и Венесуэлы.

В заявлении для телеканала министерство подтвердило снятие запрета на рассмотрение дел «в отношении тщательно проверенных лиц, ищущих убежища из стран, не входящих в группу высокого риска». Представители администрации США отметили, что их политика направлена на борьбу с иммиграционным мошенничеством, а также на усиление процедур проверки.

В начале марта Дональд Трамп отстранил от должности министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Этот пост с 31 марта займет сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин. Кристи Ноэм столкнулась с критикой после того как публично заявила, что президент США якобы одобрил рекламную кампанию стоимостью около $200 млн, в которой министр призывала мигрантов к добровольной депортации. По информации Bloomberg, Дональд Трамп в частном порядке заявлял, что не одобрял эту рекламу.

