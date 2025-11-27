Нацгвардия приняла огонь на себя

В Вашингтоне прямо у Белого дома были тяжело ранены двое бойцов Национальной гвардии США. Преступление совершил выходец из Афганистана, что побудило президента США Дональда Трампа моментально распорядиться о дополнительных проверках всех находящихся в Штатах афганцев. Кроме того, инцидент пришелся на время жарких споров о том, имеет ли глава государства право привлекать гвардейцев и сотрудников других силовых структур для охраны округа Колумбия. Буквально на днях федеральный суд признал такую практику незаконной, что не помешало администрации Трампа немедленно санкционировать отправку в столицу дополнительных 500 военнослужащих. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Случай, мигом всколыхнувший всю Америку, произошел в среду около 14:15 по местному времени (22:15 мск) недалеко от Белого дома. Как сообщил позднее исполнительный помощник начальника полиции Вашингтона Джефф Кэрролл, неизвестный мужчина завернул за угол, достал оружие и открыл огонь по двум военнослужащим (мужчине и женщине) Национальной гвардии из Западной Виргинии. Поначалу была информация, что оба погибли, позднее выяснилось, что они живы, но находятся в критическом состоянии.

Нападавший был задержан другими военнослужащими Нацгвардии и сам получил огнестрельное ранение. Как и его жертвы, он был госпитализирован в критическом состоянии.

По словам Кэрролла, это была «засада на членов Национальной гвардии» со стороны стрелка-одиночки. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер также заявила, что стрелок «по-видимому, целился» именно в гвардейцев.

Позднее в правоохранительных органах газете The New York Post сообщили, что стрелок был опознан как 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал.

Он прибыл в США во время хаотичного вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Источники в правоохранительных органах отметили, что ФБР изначально рассматривает стрельбу как потенциальный акт терроризма.

Президент США Дональд Трамп, моментально проинформированный о происшедшем, выступил с обращением к нации, подтвердив, что напавший на гвардейцев человек — выходец из Афганистана, и тут же потребовал повторной проверки всех афганцев, которые приехали в страну при прошлом президенте Джо Байдене.

«Прошлая администрация впустила 20 млн неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не хотите знать. Ни одна страна не может терпеть такой риск для своего выживания... Мы должны заново провести проверку каждого иностранца, который въехал в США из Афганистана при Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, кому здесь не место или кто не приносит пользы нашей стране»,— грозно пообещал глава Белого дома.

Уже в среду вечером Служба гражданства и иммиграции США заявила, что прекратила обработку всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, на неопределенный срок.

Инцидент у Белого дома произошел на фоне глубокой поляризации в американском обществе относительно использования сил Нацгвардии для борьбы с преступностью. По данным опроса Quinnipiac, 56% зарегистрированных избирателей выступили против решения Трампа направить гвардейцев в столицу (41% — «за»).

Дискуссия в американском обществе вокруг санкционированного президентом привлечения гвардейцев к охране городов вызвала серьезную тревогу и среди законодателей. Сенатор Марк Келли, бывший астронавт и офицер ВМС США, и его пятеро коллег-демократов, связанных с силовыми структурами, выступили с совместным видеообращением, в котором открыто призвали сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих не подчиняться незаконным или неконституционным приказам, подчеркивая первичность присяги, данной конституции США. Реакция из Белого дома не заставила себя ждать: группу оперативно заклеймили как «мятежную шестерку», а ФБР вызвало их на допрос.

Стоит, правда, учесть, что привлечение Нацгвардии в Вашингтоне принципиально отличается от этой практики в других городах: округ Колумбия не является штатом и не имеет собственного губернатора, поэтому в Вашингтоне президент может задействовать для «восстановления порядка» как Национальную гвардию округа, так и другие федеральные силовые структуры. Это значительно снижает политический и юридический контроль по сравнению с другими городами.

Однако глубоко демократический Вашингтон, где более 90% избирателей голосовали на выборах 2024 года за бывшую вице-президента Камалу Харрис, не оставлял надежды отменить решение о привлечении нацгвардейцев. И преуспел: буквально за несколько дней до стрельбы у Белого дома федеральный суд вынес решение, которое поставило под сомнение законность действий президента. Окружной судья США Цзя М. Кобб, назначенная бывшим президентом Джо Байденом, постановила, что развертывание Трампом более 2 тыс. бойцов Нацгвардии для рутинного патрулирования улиц Вашингтона было «вероятно незаконным» и нанесло «серьезный ущерб праву округа на самоуправление». Судебный запрет на дальнейшее развертывание был отложен до 11 декабря, чтобы дать администрации Трампа время для подачи апелляции.

Формально Трамп мог бы обезопасить себя в этом вопросе, заручившись поддержкой контролируемого консерваторами Конгресса, как ему рекомендовали некоторые эксперты в области юриспруденции. Сейчас же легализовать задним числом то, что суд уже признал выходом за рамки полномочий, невозможно.

Тем не менее после нападения администрация Трампа не стала медлить с ответом и решила привлечь дополнительные силы. Как сообщил министр обороны Пит Хегсет, президент Трамп попросил его направить в Вашингтон еще 500 военнослужащих Нацгвардии.

«Это лишь укрепит нашу решимость обеспечить безопасность и красоту Вашингтона... Если преступники захотят совершать подобное насилие против лучших людей Америки, мы никогда не отступим»,— пообещал глава Пентагона.

И на фоне резонансного нападения на гвардейцев даже противникам использования Нацгвардии пришлось прикусить языки. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, который был категорически против городских патрулей гвардейцев, написал: «Мое сердце разрывается от скорби о жертвах этой ужасной стрельбы... Молюсь за раненых бойцов Национальной гвардии и их семьи». Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что «в Америке нет места насилию».