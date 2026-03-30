Трамп: в Иране уже произошла «смена режима»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране уже произошла «смена режима». Он вновь предположил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может быть мертв. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Сын (аятоллы Али Хаменеи Моджтаба — ”Ъ”) либо мертв, либо в крайне тяжелом состоянии. Мы о нем вообще ничего не слышим. Его нет»,— сказал господин Трамп.

Дональд Трамп назвал профессионалами представителей Ирана, с которыми американская сторона ведет переговоры. «Люди, с которыми мы имеем дело сейчас, — это совсем другая группа... Они очень профессиональны»,— добавил он.

Власти Ирана заявляли, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи полностью здоров, хоть и получил незначительные травмы при ударе США и Израиля. Американские власти не раз предполагали, что избранный 8 марта лидер серьезно ранен, так как не появляется в публичном пространстве.