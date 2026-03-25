Филиппины получили первую за пять лет партию российской нефти

Первая за пять лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины. Об этом сообщило издание Philstar со ссылкой на аналитические данные LSEG, Kpler и OilX.

Танкер, перевозивший 100 тыс. тонн нефти марки ESPO, направлялся из российского порта Козьмино на нефтеперерабатывающий завод Petron в Батаане, пишет издание. Согласно данным системы отслеживания судоходства Marine Traffic, судно Sara Sky под флагом Сьерра-Леоне, перевозившее нефть, прибыло в Батаан днем 24 марта, указывает Philstar.

24 марта президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что руководство страны готово рассмотреть возможность возобновления закупок российской нефти. Он отметил, что основными поставщиками топлива для государства остаются Малайзия, Япония и Южная Корея.

США разрешили новые операции с уже загруженной по состоянию на 12 марта на танкеры российской нефтью из-за перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока, вызванными закрытием Ормузского пролива со стороны Ирана. Разрешение действует до 11 апреля.

