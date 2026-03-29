В Тегеране возникли перебои с электроэнергией после атак США и Израиля

В нескольких районах Тегерана и Кереджа возникли перебои с электроэнергией после ударов США и Израиля по объектам энергетики. Об этом заявило Минэнерго Ирана, передает Nour News.

Причиной сбоев стало повреждение высоковольтной опоры в провинции Альборз. В некоторых районах электроснабжение уже восстановили. Специалисты продолжают устранять повреждения.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Президент США Дональд Трамп объявлял о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

