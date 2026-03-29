Нетаньяху распорядился расширить буферную зону на юге Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ расширить буферную зону на юге Ливана. Цель — «предотвратить угрозу вторжения и отвести противотанковые ракетные обстрелы» от границы Израиля, заявил он.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Биньямин Нетаньяху

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я говорил, что мы изменим облик Ближнего Востока, и мы это сделали. Но мы также изменили нашу концепцию безопасности. Мы инициируем, мы атакуем»,— сказал господин Нетаньяху в видеообращении (цитата по The Jerusalem Post).

Израиль объявил о проведении кампании против ливанского движения «Хезболла» 2 марта. На следующий день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана, позже она была расширена. Израильская сторона заявила о необходимости защиты своих северных районов.

