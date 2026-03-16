Израиль расширил наземную операцию в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о наращивании наземной операции на юге Ливана. Согласно заявлению, войска «точечно» атакуют цели в приграничных районах в рамках контртеррористических усилий по защите жителей севера Израиля.

До начала наземной операции ЦАХАЛ применил артиллерию и нанес удары с воздуха, «чтобы снизить угрозы в оперативной обстановке».

Израиль объявил о проведении кампании против «Хезболлы» 2 марта. На следующий день ЦАХАЛ начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что шиитское движение возобновило боевые действия на стороне Ирана. В конце прошлой недели Axios со ссылкой на источники сообщил, что Израиль значительно расширит операцию в Ливане, чтобы полностью уничтожить военную инфраструктуру шиитского движения «Хезболла».