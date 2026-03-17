В Ливане ждут победы Израиля

В правительстве Ливана рассчитывают руками Израиля расправиться с неподконтрольной центральным властям шиитской группировкой «Хезболла». Спонсирующий ее Иран вынудил группировку начать боевые действия против Израиля, где это было воспринято как благовидный предлог для того, чтобы нарушить перемирие и завершить разгром «Хезболлы». Теперь власти в Бейруте, добивающиеся ее разоружения, надеются, что начавшееся 9 марта наземное наступление израильской армии в Ливане поможет лишить группировку ее военного потенциала и влияния на ливанской политической сцене.

Фото: Hussein Malla / AP Горящее здание в Бейруте после израильского ракетного удара

Правительство Ливана надеется, что начавшаяся 9 марта наземная операция Израиля в стране окончательно обескровит «Хезболлу». Об этом 24-му каналу израильского телевидения рассказал источник в ливанском парламенте. «Единственный шанс изменить облик Ливана — это успех наземной атаки»,— подчеркнул он. По словам парламентария, сама «Хезболла», которая конкурирует с центральным правительством как военная и политическая сила, прекрасно осознает: израильские действия в Ливане, равно как и операция против Ирана, могут решить ее судьбу.

По словам источника, «Хезболла» сильна только потому, что ее снабжают оружием и деньгами из Ирана. Поэтому центральное правительство в Бейруте ожидает, что американо-израильские удары по Тегерану помогут ослабить группировку.

Сам Бейрут не в силах противостоять «параллельному государству» в лице «Хезболлы». «Это не вина командующего ливанской армией генерала Рудольфа Хейкала — это слабость ливанской армии, которая боится огромной военной мощи "Хезболлы" и ее возможностей по вербовке (ливанцев-шиитов.— “Ъ”)»,— говорит источник 24-го канала.

На днях Бейрут сделал радикальный шаг по изменению своей информационной политики по отношению к «Хезболле». Как сообщила ливанская газета «Аль-Модон», министр информации Ливана Поль Моркос разослал близким к государству СМИ циркуляр, который запрещает использовать по отношению к «Хезболле» слово «сопротивление» — термин, обозначающий противостоящие Израилю силы в Ливане и за его пределами. Вместо этого Министерство информации рекомендует употреблять исключительно название организации.

Введение запрета на слово «сопротивление» подтвердил источник “Ъ” в ливанских СМИ. Он уточнил, что инициатива господина Моркоса является прямым следствием решения правительства о запрете военной деятельности «Хезболлы», принятого 28 февраля, через считаные часы после начала операции США и Израиля против Ирана. «"Хезболла" не сопротивление, ее военная активность признана ливанским правительством вне законa»,— пояснил источник “Ъ”.

О расширении сухопутной операции в Ливане Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила 16 марта. Как пояснил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, боевые действия продолжатся до тех пор, пока южные районы Ливана не будут полностью очищены от «Хезболлы». Однако ряд израильских СМИ отмечает, что по итогам операции ЦАХАЛ планирует сохранить свое присутствие на юге Ливана на бессрочный период.

Как сообщила 17 марта пресс-служба ЦАХАЛа, израильская сторона атакует не только граничащие с Израилем районы, но и некоторые кварталы Бейрута, где укрываются руководители и рядовые члены группировки.

Опасаясь точечных ликвидаций, какие происходят в Иране, «Хезболла», по информации саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», начала формировать «зоны безопасности» в некоторых кварталах ливанской столицы, приказывая местным властям отключать камеры видеонаблюдения и ограничивать использование интернет-связи.

Очевидно, в основе этих распоряжений лежат опасения по поводу действий израильской разведки, которая, по данным газеты Financial Times, смогла организовать покушение на иранского верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля благодаря взлому почти всех уличных камер в Тегеране. По данным газеты, видеозаписи с этих устройств шифровались и отправлялись на серверы в Израиле, что позволяло разведке в режиме реального времени следить за передвижением людей из окружения верховного лидера.

Ливанский источник 24-го телеканала утверждает, что именно Иран заставил «Хезболлу» в ночь на 2 марта поддержать Иран ударами по Израилю.

По одной из версий, этот план заранее обсуждал с руководством «Хезболлы» во время своих визитов в Ливан в августе и сентябре 2025 года секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — один из приближенных к аятолле Хаменеи лидеров. Господин Лариджани, как проинформировала 17 марта пресс-служба ЦАХАЛа, был ликвидирован в результате точечных ударов по Ирану.

«После ликвидации Хаменеи Лариджани укрепил свой статус де-факто лидера иранского режима и возглавил боевые действия против Государства Израиль и стран региона,— говорится в заявлении ЦАХАЛа.— В этой роли Лариджани руководил координацией действий режима в сфере национальной безопасности и направлял его международную деятельность, включая взаимодействие с членами стран "оси" (группы лояльных Тегерану сил на Ближнем Востоке.— “Ъ”)».

Не исключено, что центральное правительство Ливана воспримет ликвидацию господина Лариджани как еще одну возможность с точки зрения ослабления регионального влияния Ирана — главного покровителя и спонсора «Хезболлы».

Нил Кербелов