В 16 странах прошли протесты против Трампа и войны в Иране
28 марта по всему миру прошла волна массовых протестов под общим лозунгом No Kings («Никаких королей!»), сообщает The Guardian. Помимо организованных по всей территории США массовых акций, митинги состоялись в 16 странах мира и привлекли в общей сложности 8 млн человек.
Фото: Luis Cortes / Reuters
Протесты прошли в странах Европы, Мексике и странах Карибского бассейна, в Эквадоре, Кении и Австралии. Митингующие высказались против войны в Иране, политики Трампа и правительств своих стран, а также роста цен. В некоторых странах вместо лозунга «Никаких королей!» фигурировали призывы «Никаких тиранов» и «Никаких диктаторов!».
Протесты в США против политики Трампа
