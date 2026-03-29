В 16 странах прошли протесты против Трампа и войны в Иране

28 марта по всему миру прошла волна массовых протестов под общим лозунгом No Kings («Никаких королей!»), сообщает The Guardian. Помимо организованных по всей территории США массовых акций, митинги состоялись в 16 странах мира и привлекли в общей сложности 8 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luis Cortes / Reuters Фото: Luis Cortes / Reuters

Протесты прошли в странах Европы, Мексике и странах Карибского бассейна, в Эквадоре, Кении и Австралии. Митингующие высказались против войны в Иране, политики Трампа и правительств своих стран, а также роста цен. В некоторых странах вместо лозунга «Никаких королей!» фигурировали призывы «Никаких тиранов» и «Никаких диктаторов!».

Екатерина Наумова