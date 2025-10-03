Оставайтесь в эфире

Со сроками замены спутников телевещания «Экспресс» могут возникнуть проблемы, опасаются участники рынка. Старт производства «Экспрессов» запланирован на 2026 год, а запуск на орбиту — на 2030-й. В условиях санкций и ограничения доступа к зарубежным спутникам задержка в производстве собственных аппаратов может привести к тому, что российские операторы не смогут оказывать услуги. В Минцифры утверждают, что деньги на проект будут выделены в срок и потеря сервиса абонентам не грозит.

На конференции Satcomrus 2025 2 октября гендиректор государственного предприятия «Космическая связь» (ГП КС) Алексей Волин рассказал “Ъ”, что вывод спутников телерадиовещания «Экспресс АТ3» и «Экспресс АТ4» планируется на 2030 год, а начало их строительства — на 2026-й. При этом на конференции участники спутникового рынка высказали опасения, что сроки производства космических аппаратов (КА) «Экспресс» не будут выдержаны и компании могут столкнуться с рисками невозможности предоставлять услуги.

По словам гендиректора «Интерспутника» Ксении Дроздовой, срок активного существования российских спутников (САС) заканчивается в 2029–2030 годах, однако практика показывает, что САС обычно заканчивается раньше запланированного. С госпожой Дроздовой согласен источник “Ъ”, знакомый с ситуацией на рынке: «Срок производства одного аппарата не менее пяти лет, а сейчас проект только на этапе техпроектирования — шансы на то, чтобы успеть в срок, низкие».

В ведении ГП КС находится самая крупная в России орбитальная группировка из 12 геостационарных спутников. Зоны обслуживания космических аппаратов ГП КС охватывают всю территорию РФ, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, Австралию. С их помощью осуществляется теле- и радиовещание, спутниковая передача данных, широкополосный доступ в интернет, связь на морских судах и так далее. Сейчас 1,1 тыс. каналов передается через спутники «Экспресс», следует из презентации ГП КС на Satcomrus 2025.

Производством КА занимается ИСС «Решетнев» (входит в «Роскосмос»), всего планируется построить восемь новых «Экспрессов» до 2030 года, из которых два — за средства ГП КС, рассказал на конференции замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко. Он также добавил, что планируемое финансирование на «Экспрессы» до 2030 года составляет 115 млрд руб., из которых 96 млрд руб.— на изготовление аппаратов, а остальное — на страхование запусков и первого года эксплуатации на орбите. Он подчеркнул, что финансирование пока не утверждено.

При этом общее количество транспондеров на «Экспрессах» будет сокращено с 359 до 314, а совокупная емкость сократится с 44,47 тыс. до 31,67 тыс. Мбит/с. Во время выступления господин Угнивенко заверил, что деньги на проект будут выделены в срок исходя из САС «без потери сервиса для абонента». «Мы, как одни из участников рынка, готовимся к этим проектам. Как только будет объявлен конкурс, мы сразу приступаем. Сроков конкурса я не знаю, как и остальной рынок»,— заявил “Ъ” гендиректор ИСС «Решетнев» Евгений Нестеров. В «Роскосмосе» “Ъ” заверили, что «ракеты-носители под эту задачу есть в полном объеме».

Директор по работе с органами государственной власти «Триколора» Владимир Трунов добавляет: «Вызывает опасения, что до 2029 года остается буквально несколько лет. Нам крайне важно продолжать оказывать бесперебойное вещание для десятков миллионов абонентов». Компания сейчас вместе с ГП КС обсуждает «технический облик будущих аппаратов и другие связанные вопросы, прорабатывает резервирование бортов, чтобы снизить возможные риски при их запуске и дальнейшей эксплуатации». Господин Трунов надеется, что это поможет «своевременно перейти на работу на новые спутники». В «НТВ Плюс» не ответили “Ъ”.

«Альтернативного решения российским геостационарным спутникам по координационно-частотным и технологическим причинам быть не может,— говорит представитель "Интерспутника".— В современных условиях российским заказчикам спутниковых услуг доступ к зарубежным спутникам серьезно ограничен». С ним соглашается и источник “Ъ”, объясняя, что до недавнего времени многие операторы работали с иностранных спутников. Однако из-за санкций и «невозможности спрогнозировать дальнейшие стратегии работы иностранных спутниковых операторов в России» такой способ становится рискованным. «Прецеденты отключения российских телеканалов на иностранных космических аппаратах уже были»,— говорит он.

«Сроки уже переносятся по части компонентов,— рассказывает учредитель компании "ТрилайнСистемс" Сергей Мартанов.— "Решетнев" вынужден сдвигать сроки из-за объективного процесса замены иностранной компонентной базы на отечественную». Он добавляет, что это долгий процесс: «Кроме того, ближайшие два спутника ГП КС делает за свой счет, а финансирование следующих аппаратов пока не утверждено».

