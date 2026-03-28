В Дагестане из-за ливней обрушился железнодорожный мост

Обрушение двух пролетов железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт — КадиЮрт стало следствием продолжительных сильных дождей и последующего повышения уровня воды в реке ЯрыкСу, которые за несколько дней обрушили устойчивость опор моста, сообщила пресс-служба правительства Дагестана в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на линии СевероКавказской железной дороги в зоне, где уже несколько дней идут обильные осадки, приведшие к подтоплениям и серьезным повреждениям инфраструктуры в Дагестане.

Движение по одному из путей пока не остановилось: поезда продолжают следовать по утвержденному расписанию с минимальными сбоями. На месте работают руководители регионального министерства транспорта, представители СКЖД и специалисты по инфраструктуре, которые оценивают состояние опор, поймы реки и возможные последствия для дальнейшей эксплуатации участка.

Глава Хасавюрта Корголи Корголиев в своем Telegramканале подтвердил, что причиной обрушения стала переполненность русла реки ЯрыкСу, вызванная сильными дождями. Власти города уже ввели ограничения на движение автотранспорта по ряду автомобильных и пешеходных мостов через ту же реку и организовали круглосуточный мониторинг уровня воды и состояния несущих конструкций.

В Махачкале изза непогоды зафиксировали масштабные подтопления частного сектора, а также серию отключений электричества и водоснабжения, что побудило администрацию города ввести режим чрезвычайной ситуации. МЧС и другие службы ликвидируют последствия: осушают придомовые участки, восстанавливают энергоснабжение и заново подключают водозаборные узлы, задействуя мобильные насосные станции и резервные линии.

На фоне происшествия южная транспортная прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, соблюдались ли регламенты по обследованию и усиления мостовых сооружений, а также не было ли нарушений в оценке рисков при сильных атмосферных осадках. В СКЖД официально заявили, что никто из работников, пассажиров и местных жителей не пострадал, и подчеркнули, что ведется анализ гидрологических и инженерных факторов, которые привели к обрушению двух пролетов на этом участке магистрали.

Станислав Маслаков