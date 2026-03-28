В Махачкале, Дербенте и Хасавюрте начались перебои с водоснабжением

В некоторых районах дагестанских Махачкалы, Дербента и Хасавюрта было прервано водо- и теплоснабжение из-за отключений света, вызванных непогодой. В Махачкале из-за подтоплений введен режим ЧС. В Хасавюрте, где подмыло опоры железнодорожного моста, действует режим повышенной готовности.

«В ряде районов городов наблюдаются перебои, а также полное отсутствие холодного и горячего водоснабжения и теплоснабжения», — сообщил региональный Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения (цитата по «Интерфакс»). Временно приостановлена подача воды и тепла в жилые дома и соцобъекты. Жителей попросили сохранять спокойствие.

ГУ МЧС по республике сообщило, что порядка 283 населенных пунктов с населением свыше 320 тыс. человек обесточены в Дагестане из-за непогоды. Перебои с электроснабжением возникли и в соседней Чечне. «Из-за спровоцированного непогодой технологического нарушения в зоне риска оказались предгорные и горные части», — заявили в «Чеченэнерго» (цитата по ТАСС).