Полиция Японии провела обыск после задержания проникшего в посольство Китая военного

Полиция Японии провела обыск на базе сил самообороны, где нес службу 23-летний лейтенант, подозреваемый в незаконном проникновении на территорию посольства Китая в Токио. Обыски также прошли в квартире военнослужащего, сообщило агентство «Асахи».

По данным Департамента общественной безопасности Японии, арестованный вошел в посольство Китая утром 24 марта, где его задержали сотрудники диппредставительства. Затем лейтенанта передали в столичную полицию и арестовали по подозрению в незаконном проникновении на территорию. Он признал свою вину и во время ареста сказал: «Я хотел, чтобы Китай воздержался от жестких заявлений»,— передает агентство.

По данным NHK, лейтенант некоторое время, уже будучи на территории посольства КНР, скрывался за деревьями, а затем сам окликнул сотрудников. Полицейские при задержании не обнаружили у него холодного оружия, которое позже нашли в зарослях. Согласно информации агентства «Киодо», военнослужащий признался, что хотел потребовать перестать делать жесткие заявления в адрес Японии, и планировал совершить самоубийство на глазах у посла КНР, если бы тот его не стал слушать.

Китайская сторона выразила протест Японии после проникновения лейтенанта в здание посольства. Представитель МИД Китая Линь Цзянь считает, что произошедшее связано с распространением крайне правой идеологии и ошибочной политикой Японии в отношении Китая.