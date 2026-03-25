Китай выразил протест Японии после взлома посольства в Токио

КНР выразила протест Японии после взлома китайского посольства в Токио 24 марта. Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь на брифинге.

По словам пресс-секретаря, злоумышленник, представившийся действующим лейтенантом Сил самообороны Японии, перелез через стену и ворвался в здание посольства. Мужчина угрожал китайским дипломатам убийством «во имя Бога», что, по мнению Пекина, нарушило Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и серьезно угрожало безопасности персонала и дипломатического объекта.

Линь Цзянь подчеркнул, что Китай потрясен произошедшим. Он связал инцидент с распространением крайне правой идеологии и ошибочной политикой Японии в отношении КНР. Представитель МИДа обратил внимание на опасность выхода Сил самообороны из-под контроля.

Проникшего на территорию посольства арестовали вечером 24 марта. Им оказался лейтенант Сил самообороны Японии Коки Мурата. Никто из сотрудников диппредставительства при инциденте не пострадал. В сухопутных Силах самообороны Японии пообещали сотрудничать с полицией.