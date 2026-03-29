Суд арестовал начальника управления ЖКХ мэрии Челябинска

Тракторозаводский районный суд Челябинска, рассмотрев ходатайство следствия, отправил на два месяца под арест начальника управления ЖКХ администрации города Вадима Храмцова. Его обвиняют в превышении служебных полномочий при заключении контрактов подведомственным ему МУП ПОВВ, в результате чего бюджету города якобы был причинен ущерб на сумму более 180 млн руб.

Храмцов был задержан сотрудниками ФСБ в субботу, одновременно с вице-мэром города и своим руководителем Александром Астаховым (суд арестовал его двумя часами ранее). Всего по уголовному делу проходят уже семеро обвиняемых. Так, осенью прошлого года сотрудниками ФСБ были задержаны, а судом арестованы сразу два бывших директора МУП ПОВВ – Сергей Хабиров и Александр Шишков, а также предполагаемый соучастник – директор фирмы-подрядчика ООО «Проектные решения», зарегистрированного в Краснодарском крае Михаил Волков.

Господин Храмцов, как и ранее Александр Астахов, свою вину не признал.

МУП ПОВВ – крупнейшее муниципальное предприятие Челябинска, которое занимается обслуживанием, ремонтом и строительством сетей водоснабжения и водоотведения в Челябинске и его городе-спутнике Копейске. По данным системы СПАРК-Интерфакс, выручка предприятия в 2024 году составила более 5,5 млрд руб.

В мэрии Челябинска по-прежнему никак не комментируют ситуацию. Возможно, в понедельник на аппаратном совещании будут названы те, кто будет исполнять обязанности господ Астахова и Храмцова.

Дмитрий Моргулес

