Задержан начальник управления ЖКХ мэрии Челябинска

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова, сообщили источники «Ъ – Южный Урал» в силовых структурах региона. Вадим Храмцов проходит по одному делу с ранее задержанным вице-мэром Александром Астаховым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УЖКХ Администрации г. Челябинска Фото: УЖКХ Администрации г. Челябинска

По данным Ъ, их подозревают в превышении должностных полномочий при заключении контрактов одним из муниципальных предприятий, которые привели к ущербу для бюджета в размере 150 миллионов рублей. По месту жительства Астахова и Храмцова проведены обыски.

Вадим Храмцов возглавляет управление ЖКХ администрации Челябинска с мая 2022 года. До этого работал заместителем начальника управления, а начинал карьеру в логистических компаниях в Миассе. Имеет два высших образования.

В администрации Челябинска пока никак не прокомментировали задержания господ Астахова и Храмцова, руководители пресс-службы на запрос Ъ не ответили.

Дмитрий Моргулес