ФСБ задержала экс-директора челябинского МУП «ПОВВ»

В Челябинске сотрудники регионального УФСБ России задержали бывшего генерального директора муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ). Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Челябинской области.

По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, задержан Сергей Хабиров, руководивший предприятием с марта 2022 года по октябрь 2024-го.

По версии следствия, в июле 2024 года генеральный директор МУП «ПОВВ» (учредитель —администрация Челябинска), сговорившись с главным инженером предприятия, заключил два муниципальных контракта на устранение аварий на объектах уличной сети Челябинска по завышенной стоимости. Подрядчиком стало ООО «Проекты и решения» (Краснодарский край).

«В результате противоправных действий злоумышленниками нанесен ущерб бюджету Челябинска только по этим двум контрактам предварительно свыше 116 млн руб.»,— сообщает УФСБ России по региону.

Уголовное дело по материалам УФСБ возбудили сотрудники регионального управления Следственного комитета России. Проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным пресс-службы СУ СКР по региону, бывший главный инженер также задержан. Источник „Ъ-Южный Урал“ сообщил, что это Александр Шишков, который в начале октября стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, занимая должность исполняющего обязанности директора МУП «ПОВВ», он вместе с руководителем ООО «Проекты и решения» (Краснодарский край) похитил более 41 млн руб. при исполнении муниципального контракта.