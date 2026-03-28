Вице-мэра Челябинска подозревают в превышении полномочий

«Ъ» стали известны подробности задержания вице-мэра Челябинска Александра Астахова. Его подозревают в превышении служебных полномочий, повлекших ущерб в 150 млн руб.. Об этом «Ъ-Южный Урал» стало известно из собственных источников в силовых структурах региона.

Фото: Администрация Челябинска Александр Астахов (2020 год)

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», одновременно с Александром Астаховым был задержан начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Вадим Храмцов. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения. По местам жительства обоих проведены обыски.

В мэрии Челябинска не комментируют происходящее.

Дмитрий Моргулес