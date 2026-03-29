Глава СПЧ посоветовал отказаться от покупки умных колонок

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал россиян не покупать умные колонки, чтобы обезопасить себя от слежки и мошенников. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Мера очень простая — не надо пользоваться умными колонками. Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте. А кричать "Алиса, поставь калинку!" — в этом в общем-то сюрреализм какой-то заключается. Просто не надо покупать колонки — мой совет»,— сказал Валерий Фадеев.

Глава СПЧ также рекомендовал не покупать умные пылесосы, в которых есть камеры, людям, которые переживают из-за слежки. «Ну не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают. Очень простое решение — веник есть, швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра — это средство от подглядывания пылесосом»,— заключил он.

В ноябре 2025 года в Роскачестве сообщили о рисках утечки данных при использовании умных колонок и дали рекомендации для защиты конфиденциальной информации. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия») назвал это заявление «безответственным и провокационным».

В «Яндексе» сообщили, что до произнесения активационного слова умные колонки не распознают человеческую речь и не передают ее в облако. Кроме того, в аппаратах есть кнопка Mute, которая позволяет физически отключить микрофоны, уточнили в компании. В августе 2025 года «Яндекс» оштрафовали на 10 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ «круглосуточный удаленный доступ» к системе «Умный дом с Алисой».