В Госдуме осудили Роскачество за совет не рассказывать секреты рядом с умными колонками

Заявление эксперта Роскачества о рисках утечки приватной информации из-за использования «умных колонок» безответственно и провокационно. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Заявление "эксперта" Роскачества безответственно и провокационно,— написал Сергей Боярский в своем Telegram-канале (пунктуация сохранена. — "Ъ"). — Распространение безосновательных цифровых фобий среди населения — недопустимо». Депутат добавил, что «связался с несколькими операторами умных колонок», и «они категорически опровергают эти тезисы».

Ранее сегодня Роскачество распространило рекомендации о том, как обеспечить сохранность данных при использовании «умных колонок». Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко посоветовал воздерживаться от обсуждения чувствительных тем рядом с такими устройствами. Он пояснял, что колонки постоянно слушают и анализируют звуковую информацию — пускай даже не всегда передают ее, а только используют для уточнения профиля пользователя. По словам эксперта, только физическое отключение микрофона с помощью специальной кнопки на корпусе устройства может гарантировать прекращение прослушивания.

Помимо Госдумы, рекомендации Роскачества прокомментировали в «Яндексе». Там заявили, что устройства компании не распознают человеческую речь, пока не услышат активационное слово. «Алиса в "Яндекс Станциях" не может слушать разговоры пользователя без его ведома», — уверяют в компании.