Роскачество посоветовало не обсуждать чувствительные темы возле умных колонок

Роскачество предупредило о рисках утечки данных при использовании умных колонок и дало рекомендации для защиты конфиденциальной информации. Полная приватность возможна только при физическом отключении микрофона, сообщили ТАСС в ведомстве.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что умные устройства постоянно анализируют звуки вокруг себя. «Лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации рядом с умными устройствами», — сказал он. Любые фоновые разговоры могут фиксироваться устройством и использоваться для создания профиля пользователя.

Сергей Кузьменко добавил, что при выборе умной колонки следует обращать внимание на наличие кнопки отключения микрофона. По его словам, только это может гарантировать прекращение прослушивания. Также полезно регулярно проверять разрешения, предоставленные устройствам в системе «умный дом».

По словам экспертов, умные колонки не записывают разговоры непрерывно и не передают все полученные данные — они, как правило, анализируют звуки в реальном времени и ждут слово-активатор. В этот период звуковые данные не покидают пределов колонки, передаются только технические данные.