Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол будет участвовать в праймериз единороссов

Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол намерен переизбраться в состав федерального парламента. Он подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) в Республике Тыва, следует из базы данных праймериз. Господин Кара-оол претендует на включение в партсписок кандидатов от ЕР.

Шолбан Кара-оол возглавлял Республику Тыва в 2007—2021 годах. После досрочной отставки в 2021 году он был включен в региональную группу №5 кандидатов от ЕР (Красноярский край, республики Хакасия и Тыва) на выборах в Госдуму РФ. В ней он занял вторую строчку после Артура Чилингарова и по итогам голосования получил депутатский мандат. В Госдуме РФ господина Кара-оола избрали вице-спикером.

По данным сайта предварительного голосования, Шолбан Кара-оол пока является единственным претендентом на включение в партсписок кандидатов от ЕР в Туве.

