Tasnim: пять арабских стран разрешили США атаковать Иран со своей территории

Пять государств Персидского залива предоставили США свои территории и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники в разведке. По их словам, среди этих стран — Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия.

Американские военнослужащие использовали базы, территориальные воды и воздушное пространство этих государств при ракетных, авиационных и морских операциях против Ирана, уточняет Tasnim.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Саудовская Аравия и ОАЭ продолжают содействовать США в конфликте с Ираном и допускают участие в нем своих войск. Саудовская Аравия разрешила американским силам использовать авиабазу на западе Аравийского полуострова. ОАЭ пока ограничивается экономическим давлением на Иран.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ республика атакует Израиль и американские военные базы в странах Персидского залива. WSJ и The New York Times сообщали, что США также запланировали наземную операцию в Иране. При этом накануне президент Дональд Трамп продлил мораторий на удары по энергетическим объектам в Иране до 4:00 мск 7 апреля.