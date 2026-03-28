Глава областного минздрава представила и. о. главврача Ростовской ЦРБ

С 27 марта обязанности главного врача ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» исполняет Александр Печуркин, он же назначен заместителем главного врача по лечебной работе. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко в своих соцсетях.

Фото: Ростовская Центральная Районная Больница

«Александр Геннадьевич — коренной ярославец, окончил ЯГМУ по специальности "лечебное дело", врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Областной больницы, который в период короновирусной инфекции два года работал в "красной зоне"»,— рассказала госпожа Можейко.

Она добавила, что уже представила коллективу больницы Александра Печуркина в качестве руководителя. «Ъ-Ярославль» сообщал, что пост главного врача после восьми месяцев работы 23 марта покинул Алексей Долгов. До господина Долгова учреждением с 2014 года руководила Наталья Овечкина.

В Ростовскую ЦРБ входят Ростовская больница, Гаврилов-Ямское, Борисоглебское, Семибратовское, Петровское отделения (до реорганизации самостоятельные центральные и районные больницы).

Алла Чижова