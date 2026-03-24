Алексей Долгов ушел с поста главврача Ростовской ЦРБ

Пост главного врача ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» после восьми месяцев работы покинул Алексей Долгов. Об этом сообщила депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова на своей странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростовская Центральная Районная Больница Фото: Ростовская Центральная Районная Больница

Как уточняет портал Yarnews со ссылкой на областной минздрав, специалист перешел на работу в московское медицинское учреждение. В министерстве не смогли оперативно ответить, кто теперь возглавляет больницу.

Алла Чижова