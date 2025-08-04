Главврач Ростовской ЦРБ ушла «по соглашению сторон»

Наталья Овечкина, руководившая ГБУЗ ЯО «Ростовская центральная районная больница» с июля 2014 года, уволена с 30 июня 2025 года «по соглашению сторон». Об этом сообщили в областном минздраве.

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В минздраве дополняют, что госпожа Овечкина продолжит работать в больнице врачом-терапевтом. Пост главврача с 16 июля занимает Алексей Долгов.

«Долгов Алексей Юрьевич имеет высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело». Работал врачом-хирургом, врачом-нейрохирургом, заместителем главного врача по медицинской части городской поликлиники»,— рассказали в минздраве.

Последний год он работал главным врачом Великоустюгской ЦРБ. В 2022 году Алексей Долгов занимал аналогичную должность в Октябрьской ЦГБ в Самарской области.

Алла Чижова