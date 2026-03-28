Трамп фразой «целовать задницу» высказался о кронпринце Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Выступая на форуме Future Investment Initiative в Майами, он заявил, что правитель ближневосточной страны недооценивал американского лидера, но в итоге был вынужден сменить линию поведения.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Он не думал, что ему придется целовать меня в задницу. Действительно, не думал. Он думал, что я буду очередным американским президентом-неудачником со страной, летящей в пропасть. Но теперь ему приходится быть со мной милым. Скажите ему, чтобы оставался милым», — заявил Дональд Трамп (цитата по The Hill, запись выступления опубликовал Белый дом).

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Саудовская Аравия, а также ОАЭ все больше содействуют США в кампании против Ирана и допускают непосредственное участие своих войск в вооруженном конфликте. Наследный принц Саудовской Аравии уговаривал президента США не сворачивать военные действия против Ирана, утверждает The New York Times.