WSJ: Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают вступление в войну против Ирана

Саудовская Аравия и ОАЭ все больше содействуют США в кампании против Ирана и допускают непосредственное участие своих войск в вооруженном конфликте. Пока обе страны ограничиваются опосредованной помощью — предоставлением военной инфраструктуры и оказанием экономического давления на Тегеран — но власти обсуждают и применение войск. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда, расположенную на западе Аравийского полуострова, пишет WSJ. Источники издания утверждают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман сейчас обдумывает непосредственное участие страны в боевых действиях. Другой собеседник WSJ заявил, что вступление Саудовской Аравии в войну — «вопрос времени».

На прошлой неделе глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил журналистам, что «терпение Саудовской Аравии в отношении иранских атак не безгранично». По его словам, ошибочно полагать, что «страны Персидского залива не способны ответить».

ОАЭ пока ограничиваются экономическими мерами, пишет WSJ. Так, Эмираты пригрозили заморозить иранские активы на миллиарды долларов, а также уже закрывают иранские учреждения в Дубае. Источники WSJ утверждают, что сейчас в ОАЭ не могут полностью исключить перспективу военного участия в конфликте.