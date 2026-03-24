NYT: кронпринц Саудовской Аравии убеждает Трампа продолжать войну с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман побуждает президента США Дональда Трампа не сворачивать военные действия против Ирана. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник. По его словам, в Эр-Рияде убеждены, что в ходе текущей кампании можно кардинальным образом изменить развитие региона.

«По словам лиц, которые узнали от чиновников США о таких разговорах, принц уверяет Трампа в необходимости продолжать войну с Ираном, аргументируя это тем, что кампания США и Израиля дает историческую возможность для перестройки Ближнего Востока»,— пишет NYT.

По словам собеседников газеты, на прошлой неделе наследный принц убеждал Дональда Трампа в необходимости продолжать боевые действия и добиваться ликвидации проводящего жесткий курс правительства Ирана. По их словам, в качестве аргумента Мухаммед бин Салман «приводил доводы, будто Иран представляет долгосрочную угрозу для Персидского залива, которую можно устранить, лишь избавившись от его правительства».

Источники отметили, что в разговоре с принцем Дональд Трамп высказывал опасения по поводу цен на нефть и экономических последствий. Наследный принц, в свою очередь, утверждал, что эти последствия носят временный характер.

23 марта президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам республики. По его словам, спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер общались с «главным в Иране человеком». В Тегеране отрицают какие-либо контакты с Вашингтоном.

Анастасия Домбицкая