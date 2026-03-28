У умершего бывшего мэра Вологды Шулепова изъяли имущество по иску Генпрокуратуры

Вологодский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, обвинявшегося в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области. Чиновник умер в сентябре 2025 года.

По данным пресс-службы, суд обратил в собственность государства 47 объектов недвижимости, в том числе в Москве. Также были конфискованы более 72 млн руб. на счетах, наличные средства в валюте (более $16 тыс. и €20 тыс.) и автомобили. Помимо этого, суд изъял у семьи бывшего мэра 61,4 млн руб. — эквивалент стоимости проданных объектов в Сочи.

Евгения Шулепова арестовали 15 мая 2024 года. В мае 2025-го ему предъявили обвинение в получении взяток от коммерческих структур (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК). По версии следствия, будучи главой Вологды, он получал взятки от застройщиков за беспрепятственное получение разрешений на строительство. В августе Генпрокуратура подала антикоррупционный иск. Господину Шулепову также были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 286 УК) и мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья.

После смерти господина Шулепова суд прекратил его уголовное дело и постановил конфисковать у фигуранта сумму инкриминируемых взяток — 11,4 млн руб.

