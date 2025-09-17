Умер обвиняемый в коррупции экс-глава Вологды Евгений Шулепов

Бывший глава Вологды, экс-депутат Госдумы Евгений Шулепов, обвиняемый в коррупции, скончался. Об этом сообщила его дочь на странице «Вконтакте». В ноябре 2024 года он перенес инсульт, после чего ему установили кардиостимулятор.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Евгений Шулепов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В мае этого года Шулепову предъявили обвинение в получении взяток на сумму 11,3 млн руб. от коммерческих структур (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК). По версии следствия, с ноября 2008 по март 2017 года, будучи главой Вологды, он получал взятки от застройщиков за беспрепятственное получение разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Шулепова арестовали 15 мая 2024 года. В августе Генпрокуратура подала иск к нему и его семье с требованием изъять недвижимость и доли в предприятиях, полученные преступным путем. Арест был наложен на 49 объектов недвижимости и денежные средства. Шулепову также были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 286 УК) и мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья.