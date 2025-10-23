Суд прекратил дело против умершего экс-мэра Вологды Шулепова

Вологодский городской суд прекратил уголовное дело против бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, обвиняевшегося в коррупции. Решение принято в связи со смертью фигуранта, передала пресс-служба судов региона.

При этом суд постановил конфисковать 11,3 млн руб. Именно столько, по версии следствия, бывший чиновник получил в качестве взяток от коммерсантов. Инстанция также сохранила арест на имущество господина Шулепова и третьих лиц до рассмотрения иска Генпрокуратуры.

О подаче иска надзорного ведомства к экс-мэру «Ъ» сообщил 1 августа. Прокуратура утверждала, что фигурант незаконно владел рядом компаний и недвижимостью, а также довел до банкротства Вологодский станкостроительный завод. О смерти Евгения Шулепова рассказала его дочь 17 сентября.

Никита Черненко