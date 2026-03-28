Железнодорожный мост обрушился в дагестанском Хасавюрте

В дагестанском Хасавюрте железнодорожный мост обрушился в результате подмыва опор, произошедшего из-за обильных осадков в регионе. В городском округе введен режим повышенной готовности.

«Движение поездов на аварийном участке было приостановлено... Движение организовано по нечетному пути. Задержек поездов не зафиксировано», — указано в сообщении РИА «Дагестан» со ссылкой на данные Северо-Кавказской железной дороги.

Мэр города Корголи Корголиев сообщил, что «в районе обрушения железнодорожного моста ведется постоянный мониторинг ситуации». «В связи с наполнением русла реки Ярык-Су мы ввели ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку», — написал чиновник в Telegram.

В Махачкале введен режим ЧС в связи с подтоплениями городских территорий. В 132 населенных пунктах Дагестана прервано электроснабжение. Метеорологи не прогнозируют улучшения погодных условий до конца недели.