Лерчек начала химиотерапию и частично восстановила зрение

Валерия Чекалина (Лерчек), которая обвинялась в незаконном выводе средств за границу, прошла первый курс химиотерапии и иммунной терапии. В ближайшее время стартует второй курс ее лечения. Всего их будет девять. Об этом сообщил гражданский муж блогера Луис Сквиччиарини.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее Лерчек полностью ослепла на второй глаз, сейчас ее зрение частично восстановлено: глаз видит наполовину. Также блогер жаловалась на боли в ноге, но после лучевой терапии они ослабли.

После лечения Валерия Чекалина находится дома в Москве с гражданским мужем и детьми. Ее новорожденный сын живет с бабушкой Эльвирой. Луис Сквиччиарини допустил, что после химиотерапии блогеру потребуется отправиться за границу на восстановление.

Ранее в сети появились сообщения о том, что бывший муж Валерии Чекалиной Артем продал свой таунхаус, чтобы расплатиться по долгам. Луис Сквиччиарини опроверг эту информацию: дом не продавали, и дети Чекалиных, когда у них есть возможность, ездят к отцу.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем проходили обвиняемыми в выводе более 250 млн руб. на счета компаний ОАЭ. По версии следствия, блогер по поддельным документам вывела деньги, заработанные с продаж фитнес-марафона «Идеальное тело».

Суд отправил Валерию Чекалину и ее бывшего супруга под домашний арест. Но после того, как у блогера диагностировали рак желудка четвертой степени, уголовное дело было приостановлено. Валерию Чекалину отпустили из-под домашнего ареста.

