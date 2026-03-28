Иран заявил о гибели 21 украинца при ударе по складу беспилотников в Дубае

Представители иранских вооруженных сил заявили о нанесении удара по складу систем противодействия беспилотникам в Дубае. Утверждается, что на объекте хранились поставленные Украиной вооружения и что могли погибнуть 21 украинский сотрудник.

«В то же время, когда были атакованы укрытия американских командиров и солдат в Дубае… был уничтожен украинский склад систем противодействия беспилотникам, размещенный в Дубае для оказания помощи американским силам... Там находился 21 украинец», — указано в заявлении центрального оперативного командования иранской армии «Хатам аль-Анбия» (цитата по Fars).

Также иранские силы заявили, что у них пока нет данных о судьбе украинских военнослужащих, но те, «вероятно, погибли».

МИД Украины назвал заявление иранской стороны фейком, пишут украинские СМИ.

Politico сообщало, что в начале иранской кампании США попросили у Украины помощи с перехватом «Шахедов». Источники утверждали, что американская военная делегация приезжала на Украину для обсуждения боевого опыта ВСУ. В середине марта власти Ирана назвали Украину законной целью для атак из-за предполагаемой поставки Киевом в регион беспилотников-перехватчиков для защиты американских военных баз. Президент США Дональд Трамп при этом заявлял, что американская армия не нуждается в помощи ВСУ.