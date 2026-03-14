Власти Ирана назвали Украину законной целью для атак

Украина стала законной целью для ударов Ирана, заявил председатель комиссии Меджлиса по национальной безопасности Ибрагим Азизи. Он утверждает, что Украина оказывает помощь Израилю, поставляя стране беспилотники.

Фото: Morteza Nikoubazl MN / CRB / Reuters

«Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана»,— написал Ибрагим Азизи в соцсети Х.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял The New York Times, что страна направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по работе БПЛА для защиты американских военных баз в Иордании. По словам господина Зеленского, Вашингтон обратился к Киеву с такой просьбой 5 марта, и на следующий день украинские специалисты отправились на места.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь Киева в защите от иранских беспилотников. «Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо»,— сказал глава государства Fox News.