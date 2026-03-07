Politico: США попросили у Украины помощи с перехватом иранских «Шахедов»

Быстрая иранская контратака с использованием дешевых и простых в производстве БПЛА, проведенная сразу после начала американо-израильской кампании, выявила уязвимость США и их региональных союзников. Теперь Вашингтон хочет заручиться помощью, в том числе Киева, в борьбе с иранскими беспилотниками. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, в течение года США обсуждали новую сделку с Украиной, которая предполагает оказание украинской стороне финансовой и военной помощи. Однако теперь у Киева появилось нечто действительно полезное, что может пригодиться Вашингтону, отмечает Politico.

Источники заявили, что бригадный генерал Мэтт Росс и несколько членов специальной межведомственной группы, которая занимается разработкой и закупкой средств противодействия беспилотникам, посетили Украину. По словам собеседников издания, они обсуждали боевой опыт ВСУ по противодействию беспилотным атакам.

Иранские дроны Shahed («Шахед») смогли поразить американскую базу в Кувейте, где погибли шестеро военнослужащих, отмечает Politico. Также эти БПЛА наносят значительный ущерб гражданской инфраструктуре на Ближнем Востоке, что побудило некоторые страны Персидского залива также «обратиться за советом к Киеву и, возможно, приобрести у него более дешевые перехватчики».