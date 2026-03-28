В Ярославле перекрыли Московский проспект от перекрестка с улицей Малой Пролетарской до улицы Наумова. Движение закрыто в обе стороны, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Дорогу перекрыли полицейские. Причины неизвестны. Транспорту предлагают объезд по Малой Пролетарской по направлению из центра, по улицам Наумова и Ямской — в сторону центра. На прилегающих улицах и на подъездах к перекрытому участку образовались пробки. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в областном правительстве, перекрытия происходят по соображениям безопасности.

UPD: судя по данным «Яндекс. Карт», в 15:40 движение транспорта на указанном участке возобновлено.