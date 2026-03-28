Швейцарский оператор «Северного потока — 2» подлил действие товарного знака в РФ

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», продлила срок действия товарного знака Nord Stream 2 в России до 2036 года. Информация об этом содержится в данных Роспатента, сообщил ТАСС.

Товарный знак зарегистрирован по семи классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): газ, его обработка, транспортировка и реализация, а также финансовая деятельность, обслуживание трубопроводной инфраструктуры и проектирование технических проектов.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы, квалифицированные российскими властями как акт международного терроризма. Немецкие следователи считают виновными в произошедшем несколько граждан Украины. Российская сторона не намерена принимать утверждения о том, что за подрывом газопроводов стоит исключительно Украина, заявляли в МИД РФ.