Путин передал акции издательства «Музыка» фонду «Талант и успех»

Владимир Путин подписал указ, которым передал акции издательства «Музыка» фонду «Талант и успех» в качестве имущественного взноса РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Издательство «Музыка» — крупнейшее российское специализированное издательство в области музыкального искусства, основанное в 1861 году и трансформированное в 1918-м. «Музыка» издает произведения мировой классики, современных российских композиторов, научную и учебную литературу.

Согласно президентскому указу, 10 849 обыкновенных именных акций передаются фонду «в целях развития образования в области музыкального искусства».

В августе 2025 года Генпрокуратура подала иск об изъятии издательства в доход государства. В сентябре Перовский суд Москвы удовлетворил требование надзорного ведомства. Генпрокуратура указала, что издательство — культурное достояние России, которое в 2004 году было преобразовано во ФГУП и передано Министерству по делам печати. В марте того же года директором стал гражданин России и США Марк Зильберквит. Прокуратура утверждала, что он захватил предприятие и присвоил его имущество — оцифровал тиражи, оформил авторские права и ограничил их использование в России.

Фонд «Талант и успех» был учрежден в 2014 году. Председателем попечительского совета стал Владимир Путин.