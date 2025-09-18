Суд по иску Генпрокуратуры вернул государству издательство «Музыка»

Перовский суд Москвы вернул государству акции и имущество компании «Издательство "Музыка"», крупнейшего нотного хранилища России. Решение принято по иску Генпрокуратуры. Как сообщили «Ъ», по ходатайству прокурора решение обращено судом к немедленному исполнению.

В числе ответчиков по делу — Марк и Елена Зильберквиты, их дочь Анастасия Юргенсон и ООО «Издательство "Гамма-Пресс"». В качестве третьих лиц указаны АО «Издательство "Музыка"», ООО «Музыкальное издательство "П. Юргенсон"» и АО «ВТБ Регистратор».

Генпрокуратура отметила, что издательство, существующее с XIX века, является культурным достоянием России. В 2004 году оно было преобразовано в ФГУП и передано Министерству по делам печати. В марте того же года директором стал Марк Зильберквит, который, по данным прокуратуры, захватил предприятие и присвоил его имущество. Он оцифровал тиражи, оформил авторские права и ограничил их использование в России.