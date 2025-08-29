Генпрокуратура требует запретить выезд из РФ экс-директору издательства «Музыка»

Генпрокуратура подала иск о запрете выезда из страны для экс-директора АО «Издательство “Музыка”» Марка Зильберквита, его супруги Елены и дочери партнера Анастасии Юргенсон. Надзорное ведомство также требует обратить в доход государства акции и доли в подконтрольных им компаниях.

По версии следствия, заняв в 2004 году пост директора ФГУП «Издательство “Музыка”», господин Зильберквит, имеющий гражданство США, нарушил закон, не отказавшись от предпринимательской деятельности.

«Зильберквит имел намерения лишить Российскую Федерацию принадлежащих ей культурных ценностей и захватить государственное предприятие»,— указано в иске.

Для этого, считает надзорное ведомство, он учредил ООО «Гамма-Пресс» и ООО «Музыкальное издательство “П. Юргенсон”». Используя служебное положение, он инициировал приватизацию издательства и организовал фиктивный аукцион, в результате которого 100% государственных акций были проданы за 8,4 млн руб. подконтрольной ему структуре, говорится в иске.

Кроме того, господин Зильберквит присвоил уникальный нотный фонд, оцифровал его и ограничил свободный доступ, что, по данным прокуратуры, поставило в зависимость музыкальные учебные заведения. Сейчас государство вынуждено платить за доступ к культурному наследию. В качестве обеспечительной меры Генпрокуратура просит арестовать активы и запретить ответчикам покидать Россию.

