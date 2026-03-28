Более 130 сел в Дагестане остались без электроснабжения из-за непогоды

В восьми районах Дагестана произошли аварийные отключения электроэнергии из-за замыканий на ЛЭП. Без света остались жители 132 сел, сообщили в региональном управлении МЧС.

Энергетики рассчитывают возобновить подачу электроэнергии к 21:00 мск. В работах задействованы восемь бригад.

В филиале ПАО «Россети Северный Кавказ», «Дагэнерго», уточнили, что к технологическим нарушениям привели дожди и сильный ветер. Неполадки зафиксировали в 14 районах республики. Обильные дожди и порывистый ветер прогнозируются в регионе до 29 марта, сообщает «Интерфакс».